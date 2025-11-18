«Я вижу проблему». Владимир Быстров — о сборной России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что видит проблему у сборной России. По словам Быстрова, за национальную команду должны играть сильнейшие футболисты. В ноябре россияне провели две товарищеские встречи — с Перу (1:1) и Чили (0:2).
— Я не вижу, Вов, здесь никаких проблем.
— Я вижу. Подожди. Ты меня не услышал? Главный тренер что говорит? Он говорит, что мы в товарищеских матчах не рискуем здоровьем футболистов, поэтому я их разделил. Одни играют, и, даже если играют плохо, продолжают. И вторые, которые вышли во втором матче, они поярче выглядели, и всем понравилось.
— Очень утрировано.
— Я не утрирую, я говорю так, как вижу, — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
