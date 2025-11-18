Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я вижу проблему». Владимир Быстров — о сборной России

«Я вижу проблему». Владимир Быстров — о сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что видит проблему у сборной России. По словам Быстрова, за национальную команду должны играть сильнейшие футболисты. В ноябре россияне провели две товарищеские встречи — с Перу (1:1) и Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

— Я не вижу, Вов, здесь никаких проблем.
— Я вижу. Подожди. Ты меня не услышал? Главный тренер что говорит? Он говорит, что мы в товарищеских матчах не рискуем здоровьем футболистов, поэтому я их разделил. Одни играют, и, даже если играют плохо, продолжают. И вторые, которые вышли во втором матче, они поярче выглядели, и всем понравилось.

— Очень утрировано.
— Я не утрирую, я говорю так, как вижу, — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Материалы по теме
Владимир Быстров: игра сборной России местами привлекательна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android