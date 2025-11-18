Губерниев: хотелось бы пожелать, чтобы концентрация Карпина на сборной не прошла

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Валерия Карпина из «Динамо». Занимавший должность главного тренера бело-голубых российский специалист покинул клуб накануне, 17 ноября.

«Кто-то называет поступок Карпина мужским, как Игорь Семшов. Ваш коллега Панков (журналист «Чемпионата» — Прим.) писал, что Карпин хотел быть в «Динамо» владычицей морскою, чтобы жить в океане, чтобы все рыбки из академии и основной команды ему служили. В итоге известный поклонник «Динамо» Пушкин в своё время ситуацию описал подробно.

Не знаю, что там на самом деле происходило. Однако если размышлять, Валерий Георгиевич уже второй раз концентрируется на работе со сборной: первый — после ухода из «Ростова», а теперь из «Динамо». Мне бы хотелось ему пожелать, чтобы эта концентрация не прошла. Пожелаем удачи сборной с Карпиным и «Динамо» без Карпина. Также пожелаю поменять лексикон. «Ну, и?» надо забыть и выбросить. Однозначно бросить курить или жевать табак. Тогда будет счастье на улице прекрасного Валерия Карпина», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.