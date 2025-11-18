Скидки
«Нельзя сказать, что он плох». Карим Бензема — о Винисиусе Жуниоре

Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о вингере мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 22 матча на клубном уровне, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

«Не забывайте, что Вини сделал для «Реала». Очень несправедливо его критиковать. Он хороший парень с большим сердцем, который хочет учиться чему-то новому. Он феноменален.

Люди оказывают на него слишком большое давление. Он, конечно, может больше, но нельзя сказать, что прямо сейчас Винисиус плох», — приводит слова Бензема известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

