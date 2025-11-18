Скидки
22:45 Мск
Акинфеев, Алвес и Мойзес тренируются в общей группе перед дерби ЦСКА со «Спартаком»

Футболисты ЦСКА Игорь Акинфеев, Матеус Алвес и Мойзес тренируются в общей группе армейцев перед дерби со «Спартаком», передаёт корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов с открытой тренировки красно-синих. Вместе с тем полузащитник Иван Обляков с командой не тренируется. Игра 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск.

По итогам первого круга Мир РПЛ армейцы набрали 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» также 33 набранных очка, «быки» опережают ЦСКА по дополнительным показателям. «Спартак» — шестой (25).

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

