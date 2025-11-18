Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Шитов: стараемся не смотреть в таблицу, у нас каждый матч как финал

Игрок «Торпедо» Шитов: стараемся не смотреть в таблицу, у нас каждый матч как финал
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владислав Шитов заявил, что игроки чёрно-белых не смотрят в турнирную таблицу Лиги Pari. После 19 туров «Торпедо» набрало 18 очков и занимает 16-е место в таблице.

«Я с Олегом Кононовым не работал. Воспринял его как нового тренера. Установки выполняю и всё. За других не могу ничего сказать. Мы стараемся не смотреть в таблицу и отойти от этого. Каждый матч играть как финал — выигрывать и побеждать. Нет такого, что кто-то смотрит в таблицу и находится в унынии.

По ощущениям, когда я играл за «Спартак-2», чуть изменилась стилистика команд. Когда играл за «Спартак-2», команды старались играть в футбол в ФНЛ. Сейчас более упрощённые тактики у команд. Не буду ничего говорить об уровне лиги. Просто ощущение, что больше команд стало упрощать игру», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Андрей Талалаев высказался об арестованном владельце «Торпедо» Леониде Соболеве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android