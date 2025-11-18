Игрок «Торпедо» Шитов: стараемся не смотреть в таблицу, у нас каждый матч как финал

Нападающий «Торпедо» Владислав Шитов заявил, что игроки чёрно-белых не смотрят в турнирную таблицу Лиги Pari. После 19 туров «Торпедо» набрало 18 очков и занимает 16-е место в таблице.

«Я с Олегом Кононовым не работал. Воспринял его как нового тренера. Установки выполняю и всё. За других не могу ничего сказать. Мы стараемся не смотреть в таблицу и отойти от этого. Каждый матч играть как финал — выигрывать и побеждать. Нет такого, что кто-то смотрит в таблицу и находится в унынии.

По ощущениям, когда я играл за «Спартак-2», чуть изменилась стилистика команд. Когда играл за «Спартак-2», команды старались играть в футбол в ФНЛ. Сейчас более упрощённые тактики у команд. Не буду ничего говорить об уровне лиги. Просто ощущение, что больше команд стало упрощать игру», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.