Главная Футбол Новости

Черногория — Хорватия, результат матча 17 ноября 2025, счет 2:3, 10-й тур отбора к ЧМ-2026

Драматичный камбэк — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Черногория — Хорватия
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Черногории и Хорватии. Игра прошла на стадионе «Под Горицом» (Подгорица, Черногория). Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Черногория
Окончен
2 : 3
Хорватия
1:0 Осмаич – 3'     2:0 Крстович – 17'     2:1 Перишич – 37'     2:2 Якич – 73'     2:3 Влашич – 87'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил полузащитник сборной Черногории Милутин Осмаич на третьей минуте. На 17-й минуте Никола Крстович увеличил разрыв в счёте. В конце первого тайма на 37-й минуте Иван Перишич забил первый гол гостей, реализовав пенальти. На 73-й минуте Кристиян Якич сравнял счёт. В конце матча на 87-й минуте Никола Влашич вывел Хорватию вперёд.

После восьми матчей сборная Черногории набрала девять очков и заняла четвёртое место в группе L. Хорватия заработала 22 очка в восьми встречах и уже обеспечила себе выход на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
