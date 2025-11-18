Драматичный камбэк — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Черногория — Хорватия

Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Черногории и Хорватии. Игра прошла на стадионе «Под Горицом» (Подгорица, Черногория). Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил полузащитник сборной Черногории Милутин Осмаич на третьей минуте. На 17-й минуте Никола Крстович увеличил разрыв в счёте. В конце первого тайма на 37-й минуте Иван Перишич забил первый гол гостей, реализовав пенальти. На 73-й минуте Кристиян Якич сравнял счёт. В конце матча на 87-й минуте Никола Влашич вывел Хорватию вперёд.

После восьми матчей сборная Черногории набрала девять очков и заняла четвёртое место в группе L. Хорватия заработала 22 очка в восьми встречах и уже обеспечила себе выход на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).