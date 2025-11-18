Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предложил назначить Ролана Гусева новым главным тренером «Динамо». Сейчас Гусев исполняет обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина.

«У нового тренера «Динамо» будет беспроигрышный вариант. Если всё продолжит катиться под откос, тогда классика — вали всё на предшественника, и отчасти это будет правдой. Если всё получится, лавры новому тренеру. Не получится — виноват Карпин. Но тут возникает интересный вопрос — Карпин же создавал под себя команду. Что теперь с ними? Получается, капитан корабля покинул судно, а бедная команда будет всё расхлёбывать. Я не даю оценок, просто мысли вслух.

Почему не дать шанс Гусеву? Будет хуже, что ли? Мне кажется, он созрел. Абсолютно точно, что будет не хуже, чем с неизвестным иностранцем. Гусев уже пытался. Решать акционерам.

Я — почётный динамовец. 20 лет назад меня принимали в ряды, и есть соответствующий значок. Я вчера приехал к маме, посмотрел на этот значок — внутри всё похолодело», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.