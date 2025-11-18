Скидки
«Рома» ищет центрального нападающего, Зиркзее и Тель — в списке приоритетов

Футбольный клуб «Рома» активно ищет усиление для своей атакующей линии, сосредоточившись на приобретении нового центрального нападающего. Об этом сообщает Fichajes со ссылкой на Metro.

Римский клуб значительно ускорил переговорный процесс по Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед». Предполагаемая сделка подразумевает аренду футболиста с последующей опцией выкупа за € 35 млн. Однако столичный клуб пока не получил окончательного одобрения на переход нападающего со стороны его нынешней команды.

Параллельно на позицию центрального нападающего рассматривается и альтернативный вариант в лице молодого форварда Матиса Теля, выступающего за лондонский «Тоттенхэм».

