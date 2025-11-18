Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гол и ассист Левандовского — в видеообзоре матча Польши с Мальтой в отборе на ЧМ-2026

Аудио-версия:
Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Мальты и Польши. После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу польской команды. Встреча состоялась на стадионе «Та-Кали» (Та-Кали, Мальта). В качестве главного арбитра матча выступил Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
2 : 3
Польша
0:1 Левандовски – 32'     1:1 Кардона – 36'     1:2 Вшолек – 59'     2:2 Теума – 68'     2:3 Зелиньски – 85'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Роберт Левандовски на 32-й минуте вывел гостей вперёд, Ирвин Кардона на 36-й минуте сравнял счёт. Павел Вшолек на 59-й вновь обеспечил преимущество польской команде, но на 68-й минуте Тедди Теума реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Победный гол забил Пётр Зелиньски на 85-й минуте.

По итогам группового этапа отбора на ЧМ Мальта с пятью очками заняла четвёртую строчку в группе G. Польша с 17 очками расположилась на второй строчке и сыграет в плей-офф за выход на мировое первенство.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
