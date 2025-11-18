Скидки
Футбол Новости

Кафанов заявил, что Матвей Сафонов не помышляет об уходе из «ПСЖ» зимой

Кафанов заявил, что Матвей Сафонов не помышляет об уходе из «ПСЖ» зимой
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не планирует покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно — 2026. Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В этом сезоне российский вратарь не провёл ни одного матча на клубном уровне.

«Насколько знаю, об этом даже никто не думает — ни в клубе, ни сам Матвей. У него всё нормально, он ждёт своего шанса. Он его получит», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Действующий контракт Матвея Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 18 млн.

