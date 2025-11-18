Кафанов заявил, что Матвей Сафонов не помышляет об уходе из «ПСЖ» зимой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не планирует покидать парижский клуб в зимнее трансферное окно — 2026. Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В этом сезоне российский вратарь не провёл ни одного матча на клубном уровне.

«Насколько знаю, об этом даже никто не думает — ни в клубе, ни сам Матвей. У него всё нормально, он ждёт своего шанса. Он его получит», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Действующий контракт Матвея Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 18 млн.