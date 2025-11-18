Скидки
«Ругается плохими словами». Украинского тренера уволили из кыргызского клуба за мат

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев сообщил, что принял решение уволить главного тренера «Мурас Юнайтед» Сергея Пучкова за сквернословие. По словам функционера, украинский специалист ругался на игроков «плохими словами».

«Я снял Пучкова, потому что он ругает футболистов плохими словами. Очень плохо матерится», — приводит слова Ташиева кыргызское онлайн-издание Вести.kg.

«Мурас Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны и уступает одно очко лидирующему «Барсу». Пучков работал в клубе с 2024 года. Одно время он параллельно занимал должность главного тренера молодёжной сборной Кыргызстана, но уже в августе 2025 года вернулся в «Мурас».

