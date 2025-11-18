Желудков: «Зенит» не умеет играть с командами из второй восьмёрки — нет никакого настроя

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что сине-бело-голубые испытывают проблемы в матчах с командами второй восьмёрки Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

«Зенит» с одними командами здорово настраивается, тот же «Краснодар» обыграли. А поехали в Самару играть с «Крыльями Советов» — это что, игра была? Пешком отходили, ни одного удара по воротам. Обыграли бы — был бы совсем другой расклад. Хорошо, что сейчас играет «Спартак» с ЦСКА и «Локомотив» с «Краснодаром» — кто-то будет терять очки.

«Зенит», если бы обыграл «Крылья Советов» и сейчас «Пари НН» в этом туре, был бы на первом месте, а не на третьем. «Зенит» не умеет играть матчи с командами из второй восьмёрки. Нет никакого настроя», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.