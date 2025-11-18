Скидки
«Может, воскресить Хиддинка». Владимир Быстров — о новом тренере «Спартака»

«Может, воскресить Хиддинка». Владимир Быстров — о новом тренере «Спартака»
Бывший российский футболист Владимир Быстров предположил, каким должен быть новый главный тренер московского «Спартака». Ранее Быстров предлагал красно-белым обратить внимание на кандидатуру Лучано Спаллетти, который работал в санкт-петербургском «Зените». Сейчас итальянский специалист возглавляет «Ювентус».

— Личка, как бы отреагировал?
— Ну нет, ты издеваешься?

— Ты недавно говорил про Спаллетти.
— Ещё раз говорю. В тот момент, когда я это говорил, это был оптимальный вариант. Человек свободный, человек, который знает, как побеждать в чемпионате России.

— А кто сейчас?
— Ну не знаю… Может, воскресить Хиддинка.

— Воскресить? Он жив, Володя.
— Да я в футбольном плане! — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

