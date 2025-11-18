Ромащенко — о ЦСКА: короткая скамейка может стать плюсом при отсутствии травм

Экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о перспективах московского ЦСКА во втором круге сезона-2025/2026. Специалист оценил возможное влияние небольшой глубины состава армейцев на их итоговые результаты в чемпионате.

«У этой ситуации есть две стороны. Небольшое количество игроков может быть плюсом из-за того, что связи между ними не рушатся. Они знают своих партнёров и понимают, чего от них ждать. С другой стороны, такую команду могут подкосить травмы. Если ЦСКА пройдёт сезон без травм, то короткая скамейка пойдёт только в плюс. Но если футболисты будут получать повреждения, то длина скамейки навредит. Ещё недавно в большинстве команд обойму составляли 15-16 игроков. Состав ЦСКА состоит из квалифицированных футболистов. Если они обойдутся без травм, команда сможет претендовать на многое», — приводит слова Ромащенко Metaratings.

По итогам первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 33 очка и делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром». В предыдущем сезоне команда заняла третье место в чемпионате страны и стала обладателем FONBET Кубка России.