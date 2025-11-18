Скидки
22:45 Мск
Тренер ЦСКА Челестини отреагировал на уход Станковича из «Спартака» в преддверии дерби

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на уход Деяна Станковича из «Спартака» в преддверии дерби. Игра 16-го тура Мир РПЛ пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Сербский специалист возглавлял красно-белых с 1 июля 2024 по 11 ноября 2025 года.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Мы очень хорошо знаем «Спартак», всё время может что-то меняться. Ничего не меняется для нас. Не думаю, что поменяется игровой стиль. Мы готовимся в обычном режиме и думаем о том, что делать в этом матче. Будет отличный футбол.

Игроки будут пытаться доминировать. «Спартак» — хорошая команда, им необходимо побеждать. Не думаю, что новый тренер что-то поменяет. Мы будем концентрироваться на том, что нам надо делать в матче.», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.

