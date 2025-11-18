Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложила до € 30 млн за Райана из «Васко да Гама»

«Барселона» предложила до € 30 млн за Райана из «Васко да Гама»
Каталонская «Барселона» проявляет активный интерес к приобретению универсального нападающего бразильского клуба «Васко да Гама» Райана. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, испанский гранд уже направил бразильской стороне предложение о трансфере 19-летнего футболиста. Сине-гранатовые готовы заплатить за талантливого форварда сумму в диапазоне от € 25 до € 30 млн.

Ранее, в сентябре текущего года, «Зенит» предпринимал попытки приобрести Райана, однако тогда получил отказ от «Васко да Гама».

В 2025 году Райан принял участие в 49 матчах во всех турнирах. За этот период нападающий забил 17 голов и стал автором одной результативной передачи. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда на данный момент составляет € 18 млн.

