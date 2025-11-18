Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Тренер ЦСКА Челестини: уже завтра Обляков будет участвовать в тренировочном процессе

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что уже завтра полузащитник Иван Обляков вернётся в общую группу команды после травмы. Ранее хавбек получил повреждение в расположении сборной России по футболу.

«Мойзес, Алвес и Акинфеев тренируются. В эти дни приму решение, кто начнёт играть, а кто — не будет. Завтра Обляков уже будет участвовать в тренировочном процессе», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в 22 матчах за московскую команду, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

