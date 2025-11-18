«Ещё не всё доказано в РПЛ». Кисляк — о слухах об интересе европейских клубов

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов.

— Говорят, вам стоит уезжать в Европу.

— Ещё не всё доказано здесь, пусть люди говорят, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Кисляк — воспитанник системы ЦСКА. За первую команду полузащитник играет с января 2024 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл 23 матча на клубном уровне, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Матвея с ЦСКА рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кисляка в € 16 млн.