Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё не всё доказано в РПЛ». Кисляк — о слухах об интересе европейских клубов

«Ещё не всё доказано в РПЛ». Кисляк — о слухах об интересе европейских клубов
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов.

— Говорят, вам стоит уезжать в Европу.
— Ещё не всё доказано здесь, пусть люди говорят, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Кисляк — воспитанник системы ЦСКА. За первую команду полузащитник играет с января 2024 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл 23 матча на клубном уровне, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Матвея с ЦСКА рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кисляка в € 16 млн.

Материалы по теме
Головин: Кисляк точно заслуживает внимания «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android