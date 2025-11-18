Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини высказался о тенденции частой смены тренеров в клубах РПЛ

Тренер ЦСКА Челестини высказался о тенденции частой смены тренеров в клубах РПЛ
Комментарии

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о частых тренерских перестановках в клубах Мир Российской Премьер-Лиги. Швейцарский специалист признался, что ему не нравится данная тенденция, так как тренерам нужно давать время.

«Это футбол. Жалко, и мне не нравится, когда быстро прощаются с тренерами. Тренеру надо дать работать, верить в процесс и иметь общее видение, чтобы в июне были достигнуты цели. Но футбол и вера в процесс — это сложные вещи. У клубов, которым удаётся сохранять терпение, у них больше преимуществ», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

