Футболист ЦСКА Кисляк ответил, может ли повлиять на дерби смена тренера в «Спартаке»

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, может ли на «Спартак» повлиять отставка Деяна Станковича в преддверии столичного дерби, которое состоится 22 ноября в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

— Как может повлиять смена тренера в «Спартаке»?

— Надо у них спрашивать, как смена тренера повлияет. На нас это не влияет, есть свои задачи. Не важно, что там у соперника

— Вспоминаете прошлое дерби?

— Да, вышли с зарядом. «Спартак» провалил первый тайм, может, недонастроились. Матч особенный, но подготовка такая же, как и к обычному. Стараемся абстрагироваться, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.