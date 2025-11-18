Скидки
22:45 Мск
Футболист ЦСКА Кисляк ответил, может ли повлиять на дерби смена тренера в «Спартаке»

Комментарии

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос, может ли на «Спартак» повлиять отставка Деяна Станковича в преддверии столичного дерби, которое состоится 22 ноября в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Как может повлиять смена тренера в «Спартаке»?
— Надо у них спрашивать, как смена тренера повлияет. На нас это не влияет, есть свои задачи. Не важно, что там у соперника

— Вспоминаете прошлое дерби?
— Да, вышли с зарядом. «Спартак» провалил первый тайм, может, недонастроились. Матч особенный, но подготовка такая же, как и к обычному. Стараемся абстрагироваться, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

