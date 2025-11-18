«Будем надеяться, что он выйдет». Футболист ЦСКА Кисляк пожелал здоровья Облякову

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался об амбициях армейской команды, а также пожелал здоровья своему одноклубнику Ивану Облякову, который получил травму в расположении сборной России.

— Думаю, мы в прошлом сезоне выдали хорошие полгода. Пришёл Фабио, новые требования и схемы. Это нормально. Приехали новички, которые усилили, но команда осталась такой же, как и в прошлом сезоне. Не думаем, что у ЦСКА чемпионский график, хотим посмотреть, что будет в мае.

— В сборной Обляков получил травму.

— Не будем об этом. Желаю ему здоровья. Будем надеяться, что он выйдет [в дерби со «Спартаком»], — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.