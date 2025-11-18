Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будем надеяться, что он выйдет». Футболист ЦСКА Кисляк пожелал здоровья Облякову

«Будем надеяться, что он выйдет». Футболист ЦСКА Кисляк пожелал здоровья Облякову
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался об амбициях армейской команды, а также пожелал здоровья своему одноклубнику Ивану Облякову, который получил травму в расположении сборной России.

— Думаю, мы в прошлом сезоне выдали хорошие полгода. Пришёл Фабио, новые требования и схемы. Это нормально. Приехали новички, которые усилили, но команда осталась такой же, как и в прошлом сезоне. Не думаем, что у ЦСКА чемпионский график, хотим посмотреть, что будет в мае.

— В сборной Обляков получил травму.
— Не будем об этом. Желаю ему здоровья. Будем надеяться, что он выйдет [в дерби со «Спартаком»], — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
«Кисляку не дали очевидную жёлтую, а он пропустил бы игру со «Спартаком». Судейство РПЛ
Эксклюзив
«Кисляку не дали очевидную жёлтую, а он пропустил бы игру со «Спартаком». Судейство РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android