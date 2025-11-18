Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Акинфеева перед дерби со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева перед матчем 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Акинфеев сегодня тренировался. Это шаг вперёд. Это означает, что мы идём в правильном направлении. Но это проблема, которую только Игорь может озвучить, мы не можем залезть ему в тело», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.
