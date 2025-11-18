Тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии Акинфеева перед дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева перед матчем 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск.

«Акинфеев сегодня тренировался. Это шаг вперёд. Это означает, что мы идём в правильном направлении. Но это проблема, которую только Игорь может озвучить, мы не можем залезть ему в тело», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.