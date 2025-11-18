Скидки
Футбол Новости

«Мне был необходим проект, где я мог бы выигрывать титулы». Фабио Челестини — о ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини высказался о принципиальности матчей со «Спартаком», а также об уровне российского футбола в целом.

«Я уже переживал дерби, играл в Суперкубке. В первом официальном матче уже понял, о чём идёт речь. Поэтому и приехал сюда — мне был необходим проект, где я мог бы что-то построить, выигрывать титулы и бороться. В европейской лиге с красивыми стадионами, с настоящим футболом.

В первом матче в Казани я понял, что не ошибся. Великолепный стадион! Очень много болельщиков, две хорошие команды, напряжённый матч. Мы находимся в большой лиге. Когда ты едешь в Питер, не надо думать, что речь идёт о большой лиге и команде. Мы играем на стадионах чемпионата мира. Мне не составляет труда понять, где я нахожусь и насколько такие матчи важны», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

