Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин ответил, верит ли он в допуск сборной России до Евро-2028

Аршавин ответил, верит ли он в допуск сборной России до Евро-2028
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин выразил сомнение, что российская национальная команда будет допущена до чемпионата Европы по футболу в 2028 году. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА в 2022 году.

«Касаемо возможного допуска в 2028 году, если честно, я в это не верю. В любом случае это точно не будет решаться в кулуарах футбольных организаций, это решается на земле, на СВО», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

В ноябре россияне провели две товарищеские встречи — с национальными командами Перу (1:1) и Чили (0:2).

Материалы по теме
«Я вижу проблему». Владимир Быстров — о сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android