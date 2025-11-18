Аршавин ответил, верит ли он в допуск сборной России до Евро-2028

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин выразил сомнение, что российская национальная команда будет допущена до чемпионата Европы по футболу в 2028 году. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА в 2022 году.

«Касаемо возможного допуска в 2028 году, если честно, я в это не верю. В любом случае это точно не будет решаться в кулуарах футбольных организаций, это решается на земле, на СВО», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

В ноябре россияне провели две товарищеские встречи — с национальными командами Перу (1:1) и Чили (0:2).