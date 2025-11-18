Тренер ЦСКА Челестини: Обляков и Кисляк идеально меня понимают

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал, какие изменения внёс в команду после своего назначения. Также он высказался о высоком уровне понимания со стороны полузащитников Ивана Облякова и Матвея Кисляка.

— ЦСКА прямо сейчас идёт в чемпионском графике. Какие изменения вы внесли в команду? Вы изменили ментальность, улучшили тактику?

— Эта команда в первые шесть месяцев хорошо функционировала. Мы внесли изменения. Перешли из «ромба» на другую схему. Я тренер, который идёт в ритме команды, не размечаю время. У меня есть группа людей, которые быстро впитывают мои принципы. Обляков и Кисляк идеально меня понимают, я им помогаю. У меня фантастическая команда, с которой можно работать. Всё чётко выстроено, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.