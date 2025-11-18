Лапорта: «Барселона» надеется сыграть с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил оптимизм относительно возможности проведения следующего домашнего матча Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу». Речь идёт о встрече с немецким «Айнтрахтом», запланированной на 9 декабря.

«Мы получим решение УЕФА в ближайшее время, готовим всё необходимое для исполнения их требований. В этом матче мы также должны будем выполнить квоту для болельщиков соперника – это необязательно для Ла Лиги, но необходимо для УЕФА. Мы работаем над этим и подтверждаем, что сыграть с «Айнтрахтом» на «Камп Ноу» реально. Если не будет квоты [для болельщиков «Айнтрахта»], это будет невозможно, но я настроен оптимистично и надеюсь, что мы сможем сыграть дома», – приводит слова Лапорта Sport.es.