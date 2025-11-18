Стало известно, сколько болельщиков посмотрели матчи сборной России в ноябре

Пресс-служба сборной России опубликовала данные по количеству просмотров матчей национальной команды в ноябре.

Так, встречу России с Перу, которая прошла 12 ноября и завершилась со счётом 1:1, посмотрели 4,4 млн человек. Игру россиян с чилийцами (15 ноября, 0:2). посмотрели 4,8 млн человек.

«Миллионы зрителей у экранов! Спасибо каждому, кто в прямом эфире смотрел игры сборной России в ноябре и поддерживал нашу команду», — написала пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С февраля 2022 года россияне проводят только товарищеские матчи.