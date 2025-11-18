Скидки
22:45 Мск
Стало известно, сколько болельщиков посмотрели матчи сборной России в ноябре

Пресс-служба сборной России опубликовала данные по количеству просмотров матчей национальной команды в ноябре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

Так, встречу России с Перу, которая прошла 12 ноября и завершилась со счётом 1:1, посмотрели 4,4 млн человек. Игру россиян с чилийцами (15 ноября, 0:2). посмотрели 4,8 млн человек.

«Миллионы зрителей у экранов! Спасибо каждому, кто в прямом эфире смотрел игры сборной России в ноябре и поддерживал нашу команду», — написала пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С февраля 2022 года россияне проводят только товарищеские матчи.

