Василий Иванов — о Карпине: тренер сборной должен заниматься только этой командой

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов прокомментировал уход Валерия Карпина из московского «Динамо». Российский специалист покинул клуб накануне, 17 ноября. Бело-голубых Карпин возглавлял с лета 2025-го, со сборной России он работает с 2021 года.

«Карпин принял правильное решение. Тренер сборной должен заниматься только этой командой. Он хороший специалист, умный. Карпин не за одну секунда принял решение уйти, а всё обдумал. Понял и принял правильное решение — заниматься только сборной», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Перу (1:1) и Чили (0:2).