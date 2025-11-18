Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Иванов — о Карпине: тренер сборной должен заниматься только этой командой

Василий Иванов — о Карпине: тренер сборной должен заниматься только этой командой
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов прокомментировал уход Валерия Карпина из московского «Динамо». Российский специалист покинул клуб накануне, 17 ноября. Бело-голубых Карпин возглавлял с лета 2025-го, со сборной России он работает с 2021 года.

«Карпин принял правильное решение. Тренер сборной должен заниматься только этой командой. Он хороший специалист, умный. Карпин не за одну секунда принял решение уйти, а всё обдумал. Понял и принял правильное решение — заниматься только сборной», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Перу (1:1) и Чили (0:2).

Материалы по теме
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android