«Тащат на горбу своём». Быстров назвал лидеров ЦСКА

«Тащат на горбу своём». Быстров назвал лидеров ЦСКА
Бывший полузащитник московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что полузащитники Кирилл Глебов и Матвей Кисляк определяют игру ЦСКА.

«Получается, Кисляк, Лукин, допустим, и Глебов. Облякова мы всегда знали, да? А они просто выстрелили и тащат на себе сейчас, на горбу своём. И главное, что абсолютно заслуженно», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По итогам первого круга Мир РПЛ армейцы набрали 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» также 33 набранных очка, «быки» опережают ЦСКА по дополнительным показателям.

