В «Динамо» заявили, что предлагали Валерию Карпину продолжить работу в клубе

Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что ушедшему в отставку Валерию Карпину предлагали продолжить работу в клубе. Бело-голубых Карпин покинул накануне, 17 ноября. Возглавил команду российский специалист минувшим летом.

«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение. У меня лично с Карпиным прекрасные отношения», — приводит слова Степашина «Интерфакс».

Московское «Динамо» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги расположилось на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо». Вчера «Чемпионат» первым сообщил, что Карпин принял решение уйти после того, как клуб отказался полностью довериться главному тренеру в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии.

