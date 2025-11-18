Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошёл — с чего Карпин решил, что продавит?

Овчинников: Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошёл — с чего Карпин решил, что продавит?
Аудио-версия:
Комментарии

Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Напомним, в своё время Овчинников был тренером Карпина в таллинском клубе «Спорт».

«Напрашивалось, что Карпина снимут. Это «Динамо», в котором был Романцев — он там чуть с ума не сошёл. В «Динамо» был Сёмин. Где они в итоге? С чего вдруг Карпин решил, что продавит? Не продавишь! Я работал в системе «Динамо». Моей первой командой было кировское «Динамо». Я помню, когда меня вызывали — что со мной там делали… Мне было 32 года, меня там на уши ставили! Тузик отдыхал. Решение Карпина возглавить «Динамо» изначально было ошибкой», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android