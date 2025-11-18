Овчинников: Романцев в «Динамо» чуть с ума не сошёл — с чего Карпин решил, что продавит?

Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Напомним, в своё время Овчинников был тренером Карпина в таллинском клубе «Спорт».

«Напрашивалось, что Карпина снимут. Это «Динамо», в котором был Романцев — он там чуть с ума не сошёл. В «Динамо» был Сёмин. Где они в итоге? С чего вдруг Карпин решил, что продавит? Не продавишь! Я работал в системе «Динамо». Моей первой командой было кировское «Динамо». Я помню, когда меня вызывали — что со мной там делали… Мне было 32 года, меня там на уши ставили! Тузик отдыхал. Решение Карпина возглавить «Динамо» изначально было ошибкой», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.