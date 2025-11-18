Агент Щетинина прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к полузащитнику

Футбольный агент Александр Клюев, являющийся представителем полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к футболисту. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Давайте прокомментирую, когда будет конкретика. Информация об интересе «Локомотива» не на пустом месте», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Щетинину 23 года, за «Ростов» он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне хавбек провёл 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 2,8 млн.