Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Щетинина прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к полузащитнику

Агент Щетинина прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к полузащитнику
Комментарии

Футбольный агент Александр Клюев, являющийся представителем полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к футболисту. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Давайте прокомментирую, когда будет конкретика. Информация об интересе «Локомотива» не на пустом месте», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Щетинину 23 года, за «Ростов» он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне хавбек провёл 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 2,8 млн.

Материалы по теме
«Как работали, так и продолжаем». Мелёхин — о слухах о возможном уходе Альбы из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android