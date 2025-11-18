Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гоцука: Кирилл — один из немногих русских, кто остался в «Серикспоре» и играет

Агент Гоцука: Кирилл — один из немногих русских, кто остался в «Серикспоре» и играет
Комментарии

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника турецкого «Серикспора» Кирилла Гоцука, высказался о положении дел футболиста в клубе. Гоцук перебрался в «Серикспор» летом этого года. Суммарно за команду он провёл 13 матчей в рамках первой турецкой лиги, не записав на свой счёт результативных действий.

«У Кирилла всё нормально, он играет. По-моему, он один из немногих русских, кто остался в команде и играет. Мне кажется, любой уход тренера отражается на футболистах. Но Кирилл продолжает играть. До зимы он в «Серикспоре», а дальше будем решать», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Юран раскрыл, какое у него было опасение перед назначением в турецкий «Серик»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android