Агент Гоцука: Кирилл — один из немногих русских, кто остался в «Серикспоре» и играет

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника турецкого «Серикспора» Кирилла Гоцука, высказался о положении дел футболиста в клубе. Гоцук перебрался в «Серикспор» летом этого года. Суммарно за команду он провёл 13 матчей в рамках первой турецкой лиги, не записав на свой счёт результативных действий.

«У Кирилла всё нормально, он играет. По-моему, он один из немногих русских, кто остался в команде и играет. Мне кажется, любой уход тренера отражается на футболистах. Но Кирилл продолжает играть. До зимы он в «Серикспоре», а дальше будем решать», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.