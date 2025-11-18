Генич определил, в чём заключается тревога для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался в преддверии центрального матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».

«Знаешь, я бы вот сейчас, в ноябре и на вот этом финишном отрезке из трёх туров и Кубка… Для ЦСКА есть определённая тревога в плане функционального состояния. Потому что та же игра в Махачкале, те же матчи за сборную, если мы берём лидеров ЦСКА, они показывают, что ЦСКА потерял такое вот воздушество», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.