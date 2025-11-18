Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич определил, в чём заключается тревога для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Генич определил, в чём заключается тревога для ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался в преддверии центрального матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаешь, я бы вот сейчас, в ноябре и на вот этом финишном отрезке из трёх туров и Кубка… Для ЦСКА есть определённая тревога в плане функционального состояния. Потому что та же игра в Махачкале, те же матчи за сборную, если мы берём лидеров ЦСКА, они показывают, что ЦСКА потерял такое вот воздушество», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой.

Материалы по теме
Генич предсказывал, что Карпин останется в сборной России и «Динамо» к лету 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android