«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» нацелились на полузащитника «Милана»

Английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» проявляют активный интерес к атакующему полузащитнику итальянского «Милана» Кристиану Пулишичу. На фоне сообщений об их заинтересованности, футболист принял решение отложить переговоры о продлении своего контракта с миланцами. Об этом сообщает CaughtOffside со ссылкой на Calciomercato.

Американский футболист, ранее выступавший за «Челси», не спешит заключать новое долгосрочное соглашение. Источник сообщает, что Пулишич намерен дождаться, пока «Милан» обеспечит себе квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, прежде чем обсуждать условия нового контракта.

27-летний игрок перешел в «Милан» из «Челси» в 2023 году. Его нынешний контракт с итальянским клубом рассчитан до 2027 года и включает возможность продления еще на один год.
В прошлом сезоне Кристиан Пулишич забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 50 матчах.

