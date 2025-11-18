Василий Иванов считает, что «Спартаку» нужен российский тренер

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов считает, что московскому «Спартаку» стоит выбрать российского тренера.

«Я всегда говорил, что «Спартаку» нужен свой, российский тренер. Я всегда за наших специалистов. Они могут сделать намного больше для наших клубов, чем иностранцы. Уход Станковича не стал удивлением. Подозревал, что всё так и будет. Был один вопрос — когда это произойдёт.

Впереди зимнее трансферное окно. Конечно, «Спартак» может спасти сезон. У них хорошая команда, игроки. Есть последние годы какие-то передряги с тренерским штабом. Это мешает больше всего», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.