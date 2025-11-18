Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Иванов считает, что «Спартаку» нужен российский тренер

Василий Иванов считает, что «Спартаку» нужен российский тренер
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов считает, что московскому «Спартаку» стоит выбрать российского тренера.

«Я всегда говорил, что «Спартаку» нужен свой, российский тренер. Я всегда за наших специалистов. Они могут сделать намного больше для наших клубов, чем иностранцы. Уход Станковича не стал удивлением. Подозревал, что всё так и будет. Был один вопрос — когда это произойдёт.

Впереди зимнее трансферное окно. Конечно, «Спартак» может спасти сезон. У них хорошая команда, игроки. Есть последние годы какие-то передряги с тренерским штабом. Это мешает больше всего», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Челестини отреагировал на уход Станковича из «Спартака» в преддверии дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android