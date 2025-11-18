Владимир Быстров оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке»

Бывший российский футболист Владимир Быстров оценил работу Деяна Станковича в московском «Спартаке». Сербский специалист возглавлял красно-белых с 1 июля 2024 по 11 ноября 2025 года.

«Ему дали один из сильнейших за последние годы состав в «Спартаке». Ну вообще. По покупкам там, по всему. Тем более те футболисты, которые приходили, с его, да, одобрения были взяты. Он не смог выстроить игру команды, не смог прежде всего идти вверху, чтобы его не убирали.

Не смог совладать со своими высказываниями и поведением. Вот и все его минусы, которые были. Ну могли подождать ещё годик, но, думаю, лучше бы не стало», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».