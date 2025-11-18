Андерсон Талиска: играть с Роналду было фантастикой

Бразильский полузащитник «Фенербахче» Андерсон Талиска поделился воспоминаниями о времени, проведённом в саудовском клубе «Аль-Наср», и своём бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. Футболист высоко оценил период своей карьеры, проведённый в команде.

«Два года, которые я провёл в команде, были потрясающими. Это был невероятный опыт. Играть вместе с Криштиану было чем-то фантастическим, это мечта. Роналду является лучшим в истории футбола», — приводит слова бразильца портал Goal.com.

Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость 40-летнего нападающего, по данным Transfermarkt, оценивается в € 12 млн.