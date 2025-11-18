Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Константин Генич предсказал итоговый счёт матча ЦСКА со «Спартаком»

Константин Генич предсказал итоговый счёт матча ЦСКА со «Спартаком»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич предсказал итоговый счёт центрального матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Последнее, что хочу спросить по этой игре, это результат. Блиц. Кость, как сыграют?
— Это будет верховая игра, примерно такая же, как была на «ВЭБ Арене». Правда, с другим развитием.

— Давай счёт.
— 2:2, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар».

