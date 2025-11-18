Константин Генич предсказал итоговый счёт матча ЦСКА со «Спартаком»

Известный футбольный комментатор Константин Генич предсказал итоговый счёт центрального матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена».

— Последнее, что хочу спросить по этой игре, это результат. Блиц. Кость, как сыграют?

— Это будет верховая игра, примерно такая же, как была на «ВЭБ Арене». Правда, с другим развитием.

— Давай счёт.

— 2:2, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар».