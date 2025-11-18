Женская сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча с командой КНДР

Пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что женская сборная России проведёт два товарищеских матча с командой КНДР на выезде.

С 22 ноября по 2 декабря у женской национальной команды запланировал учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне, где 27 и 30 ноября россиянки сыграют с командой Северной Кореи. Оба матча пройдут на стадионе KIMILSUNG Stadium и начнутся в 10:00 мск.

В последний раз команды встречались в Москве летом 2024 года. Сборная России уступила в первом матче, вторая игра завершилась вничью. Сборная Кореи занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.