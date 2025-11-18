Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча с командой КНДР

Женская сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча с командой КНДР
Комментарии

Пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что женская сборная России проведёт два товарищеских матча с командой КНДР на выезде.

С 22 ноября по 2 декабря у женской национальной команды запланировал учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне, где 27 и 30 ноября россиянки сыграют с командой Северной Кореи. Оба матча пройдут на стадионе KIMILSUNG Stadium и начнутся в 10:00 мск.

В последний раз команды встречались в Москве летом 2024 года. Сборная России уступила в первом матче, вторая игра завершилась вничью. Сборная Кореи занимает 10-е место в рейтинге ФИФА. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.

Материалы по теме
«Я вижу проблему». Владимир Быстров — о сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android