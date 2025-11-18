Скидки
Валерий Непомнящий: у меня много приятелей-спартаковцев, называю их паникёрами

Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о сложностях московского «Спартака» из-за чрезмерного давления общественности.

«У меня много приятелей-спартаковцев. Объясняю им: «Вы все одинаковые. Говоруны, любите выступать и паникёры». Чуть что, сразу кричат, что нужно убирать тренера. С Романцевым была стабильность, много выиграли. И всё было спокойно. А в советское время в «Спартаке» всегда были проблемы. Тот же Женя Ловчев всегда был возмутителем спокойствия, Юра Свиридов. Я к тому, что «Спартак» — труднейшая команда. Её любят миллионы, но руководители не справляются с этим грузом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

