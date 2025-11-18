Ромащенко объяснил, как Станкович повлиял на «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко высказался о ситуации в московском клубе на сегодняшний день. Он объяснил, как на команду повлиял Деян Станкович, который 11 ноября был уволен с поста главного тренера красно-белых.

– Что ждет «Спартак» во втором круге?

– Я не провидец, чтобы предсказать будущее «Спартака». Моё мнение – Станкович сам создал турбулентность «Спартака». Все эмоции главного тренера передались команде. При частой ротации и постоянной смене схем речи о стабильности не может быть, – приводит слова Ромащенко Metaratings.

Напомним, после 15 туров Мир РПЛ «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице.