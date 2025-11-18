Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» готов заплатить до € 100 млн за Арду Гюлера

«Манчестер Сити» готов заплатить до € 100 млн за Арду Гюлера
Комментарии

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения молодого таланта «Реала» Арды Гюлера, оценивая его потенциальный трансфер в сумму до € 100 млн. По информации DefensaCentral со ссылкой на Fichajes, клуб готов сделать его вторым самым дорогим приобретением в своей истории.

Согласно сведениям источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Гюлер способен идеально вписаться в его тактическую систему. Однако при Хаби Алонсо турок является одним из ключевых игроков в составе «Реала». Футболист считается незаменимым элементом в проекте команды. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Арды Гюлера составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Арда — игрок другого типа, нежели я». Экс-хавбек «Реала» Кроос — о сравнении с Гюлером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android