«Манчестер Сити» готов заплатить до € 100 млн за Арду Гюлера

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения молодого таланта «Реала» Арды Гюлера, оценивая его потенциальный трансфер в сумму до € 100 млн. По информации DefensaCentral со ссылкой на Fichajes, клуб готов сделать его вторым самым дорогим приобретением в своей истории.

Согласно сведениям источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Гюлер способен идеально вписаться в его тактическую систему. Однако при Хаби Алонсо турок является одним из ключевых игроков в составе «Реала». Футболист считается незаменимым элементом в проекте команды. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Арды Гюлера составляет € 60 млн.