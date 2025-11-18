Скидки
«По всем скилам он подходил «Спартаку». Константин Генич — о Деяне Станковиче

Аудио-версия:
Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил работу Деяна Станковича в московском «Спартаке». Сербский специалист возглавлял красно-белых с 1 июля 2024 по 11 ноября 2025 года.

«Ну, мне кажется, «Спартак», проанализировав в дистанцию, что вряд ли с ним что-то выиграет, поэтому принял такое вот решение. Потому что, как кажется, по всем скилам, которые у него есть, он подходил «Спартаку». И входные позиции были прям подходящие для клуба: футбольный человек, легенда «Црвены Звезды». Для болельщиков прям зайдёт на ура, он такой эмоциональный, куражный.

Мне кажется, что… Ммм… Он не совсем правильно растолковал потенциал команды. И этот тренер из категории, когда не он выигрывает на шахматной доске, а игроки выигрывают и делают его большим тренером», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

