Главная Футбол Новости

Шикунов: не знаю, на что надеялось руководство «Динамо» при назначении Карпина

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского «Динамо».

«Решение Карпина правильное. Ему было тяжело в «Динамо» с первого дня. Все видели, что не шло. Это не его команда — Карпин не динамовский. Плюс сборная. Одно дело — совмещать «Ростов» и национальную команду. Ему не хватило сил и опыта, чтобы накрыть два крупных проекта. Всё равно бы отставка произошла, так что лучше это было сделать сразу.

Не знаю, зачем «Динамо» было ввязываться в эту историю. Пусть руководство отвечает. Это была ошибка. Не знаю, на что они надеялись при назначении Карпина», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

