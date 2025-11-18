Черчесов и Сёмин предложили Дегтярёву сократить количество легионеров в клубах РПЛ

Пресс-служба министра спорта РФ Михаила Дегтярёва сообщила, что чиновнику поступило предложение сократить число иностранцев в заявках клубов Мир РПЛ. Так, с подобной инициативной выступили экс главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин, ранее трудившийся в московских «Динамо» и ЦСКА Валерий Газзаев, а также работающий во главе «Ахмата» Станислав Черчесов.

«На днях министр спорта Михаил Дегтярёв провёл встречу с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу. В дискуссии принял участие председатель ООТФ Михаил Гершкович, экс-наставник ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. Каждый в своё время руководил или входил в тренерской штаб сборной.

Обсудили развитие детско-юношеского футбола, внедрение новых методик подготовки игроков, эффективность академий. Отдельный блок касался подготовки наставников: обновления стандарта, регулярной переаттестации тренеров и возрождения Высшей школы тренеров. Обсудили предложения о минимальных квотах для молодых игроков, солидарных выплатах академиям и новом турнире для вторых составов команд. Все идеи экспертов будут детально проработаны и получат оценку министерства спорта, сказал Михаил Дегтярёв.

Особая тема – экономика клубов, которым, несмотря на высокую степень зависимости от государственных финансов, выгоднее приобретать легионеров, нежели воспитывать своих игроков. Эксперты предложили целый ряд мер: сокращение количества иностранцев в заявке, налоги на дополнительных легионеров, лимит на иностранных тренеров и усиление роли главного тренера при комплектовании состава. Эти предложения также будут тщательно изучены», — сказано в телеграм-канале пресс-службы министра спорта РФ «Дегтярёв-на-спорте».

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.