В «Сочи» высказались о состоянии Павла Мелёшина

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о восстановлении травмированных футболистов. В частности, он рассказал о Павле Мелёшине, которому не удаётся быстро вернуться в строй после травмы.

— Павел Мелёшин провел только одну тренировку. Были серьёзные травмы, не получается быстро вернуться. Владимир Ильин только начинает тренироваться. На тренировках отрабатывали схему, понимая, что в группе атаки нет людей, которых могли бы поставить [в состав], — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Сочи» набрал восемь очков за 15 туров Мир РПЛ. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.