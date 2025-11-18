Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев призвал болельщиков «Динамо» поддержать команду в матче с махачкалинцами

Ролан Гусев призвал болельщиков «Динамо» поддержать команду в матче с махачкалинцами
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев обратился к болельщикам клуба с призывом оказать максимальную поддержку команде в предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра с махачкалинским «Динамо» станет для бело-голубых первой после отставки Валерия Карпина.

«Дорогие болельщики! Нам очень нужна ваша поддержка в матче с «Динамо» Махачкала. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. Приходите на «ВТБ Арену» в воскресенье в 17:30 мск», — заявил Ролан Гусев на видео, опубликованном на странице клуба в соцсетях.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Материалы по теме
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android