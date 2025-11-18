Ролан Гусев призвал болельщиков «Динамо» поддержать команду в матче с махачкалинцами

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев обратился к болельщикам клуба с призывом оказать максимальную поддержку команде в предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра с махачкалинским «Динамо» станет для бело-голубых первой после отставки Валерия Карпина.

«Дорогие болельщики! Нам очень нужна ваша поддержка в матче с «Динамо» Махачкала. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. Приходите на «ВТБ Арену» в воскресенье в 17:30 мск», — заявил Ролан Гусев на видео, опубликованном на странице клуба в соцсетях.

Матч состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 17:30 мск.