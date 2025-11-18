Агент Чавеса сообщил, что игрок «Динамо» готов приступить к тренировкам после травмы

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о восстановлении игрока после травмы. Напомним, 30 июня 2025 года мексиканец перенёс операцию после повреждения крестообразной связки правого колена, которое он получил на тренировке своей сборной. С тех пор игрок восстанавливается от повреждения.

«Луис доволен, как проходит его восстановление, и готов приступить к тренировкам. Он в отличном настроении и надеется вернуться в свою лучшую форму», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мексиканец выступает в составе «Динамо» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Чавес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.