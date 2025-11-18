Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чавеса сообщил, что игрок «Динамо» готов приступить к тренировкам после травмы

Агент Чавеса сообщил, что игрок «Динамо» готов приступить к тренировкам после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о восстановлении игрока после травмы. Напомним, 30 июня 2025 года мексиканец перенёс операцию после повреждения крестообразной связки правого колена, которое он получил на тренировке своей сборной. С тех пор игрок восстанавливается от повреждения.

«Луис доволен, как проходит его восстановление, и готов приступить к тренировкам. Он в отличном настроении и надеется вернуться в свою лучшую форму», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мексиканец выступает в составе «Динамо» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Чавес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android