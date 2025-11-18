Непомнящий: «Балтика» ещё никому не уступила, ни разу не выглядела хуже соперника

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий назвал «Балтику» главным открытием первого круга Мир РПЛ. По итогам 15 туров команда идёт на пятом месте в турнирной таблице.
«Открытие первого круга РПЛ — очень лёгкий вопрос. Я не буду оригинален: «Балтика» всех удивила. Все ждут, когда же они остановятся. А я считаю, что у команды нет повода даже приостановиться. Команда без звёзд вдруг стала конкурентоспособной. Вспоминаю их матчи: они никому не уступили — ни разу за первый круг не выглядели хуже соперника.
Как оценить работу тренера? Два вопроса: прибавляет ли команда и растут ли отдельные игроки. К Андрею Талалаеву нет вообще никаких претензий. Поэтому со знаком «+» меня удивила «Балтика», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.